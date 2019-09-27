IT-міністр презентував проект "Держави в смартфоні"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив проект "держава в смартфоні" - портал і додаток "Дія".

Джерело: facebook власника міжнародного креативного агентства Fedoriv Андрія Федоріва, яке брало участь в розробці проекту, Інтерфакс-Україна

Дослівно в повідомленні Федоріва: "Дія" - це додаток і сайт, які об'єднають в єдиному електронному вікні усі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу. "Дія" зможе максимально спростити і прискорити будь-яку взаємодію людини з державою, зробивши максимум процесів електронними та автоматичними, щоб чиновник особисто взагалі не впливав на термін отримання довідки або видачі дозволу".

Пряма мова віце-прем'єра Михайла Федорова під час презентації: "Сьогоднішня презентація та розробка бренду - це один з 90 проектів, які у нас вже в роботі ... У моєму міністерстві поки працюють тільки дві людини - я і мій перший заступник. І це все виходить робити тільки завдяки компаніям, підтримці хороших людей, фондів, бізнесу".

Деталі: Презентація відбулася в Запоріжжі на International IT Forum 2019 за участю віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова і власника міжнародного креативного агентства Fedoriv, ​​яке розробляло бренд, Андрія Федоріва. Стати тестувальником бета-версії або стежити за новинами проекту можна на сайті: plan.diia.gov.ua.

За словами Федоріва, перші сервіси стануть доступні онлайн вже в найближчі місяці.

Він додав, що фінансування розробки здійснюється за рахунок міжнародних донорів.

Що було раніше: Напередодні в інтерв'ю Українській правді Федоров розповів, що необхідне для роботи "держави в смартфоні" суцільне покриття широкосмуговим інтернетом в Україні буде реалізовано протягом півтора-двох років.

Він також анонсував старт надання держпослуг з використанням системи ідентифікації громадянина Smart-ID в грудні 2019 року, або січні 2020 року.

Читайте також: Віце-прем'єр Михайло Федоров: Деякі технології на виборах ми допрацювали глибше, ніж Трамп

Українська правда