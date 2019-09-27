Держборг скоротився на 500 мільйонів доларів за місяць — Мінфін

Державний і гарантований державою борг станом на 31 серпня 2019 року становив 2,067 трильйона гривень або 81,92 мільярда доларів.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

Протягом серпня 2019 року сума державного боргу зменшилася в доларовому еквіваленті на 0,5 млрд доларів.

Станом на 31 серпня зовнішній борг становив 1,251 трлн грн (60,51% від загальної суми) або 49,57 млрд доларів, внутрішній борг - 816,26 млрд грн (39,72% від загальної суми) або 32,35 млрд доларів .

Державний борг становить 1,81 трлн грн (87,55% від загальної суми) або 71,73 млрд доларів. Гарантований державою борг становить 257,26 млрд грн (12,45%) або 10,2 млрд доларів.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.

Співвідношення держборгу України до ВВП за підсумками першого кварталу 2019 року знизилося до 59%.

Економічна правда