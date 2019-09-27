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Криклій розповів, чи варто очікувати відновлення авіасполучення з РФ

П'ятниця, 27 вересня 2019, 10:13

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що "треба мати якийсь суїцидальний настрій", щоб запропонувати відновлення авіасполучення з РФ у нинішніх умовах.

Про це він заявив в інтерв'ю ЕП.

"Поки що ця країна лишається агресором, ми в стані війни і не хочеться повторень МН17. Це просто небезпечно для українців. Мені здається, треба мати якийсь суїцидальний настрій, щоб запропонувати відновлення цього авіасполучення.

Я вже не говорю про геополітичні речі. Якщо ми все відновлюємо, то виходить, ми даємо меседж зовнішньому світу, що все добре, все чудово, ніяких проблем у нас з ними немає. Тоді питання: навіщо ми за якимись додатковими санкціями відносно них звертаємося, навіщо ми хочемо продовжувати комунікацію в чотиристоронньому форматі, Мінські домовленості?

Тому поки що, враховуючи як вони себе поводять, я думаю, що про пряме авіасполучення з ними не можна говорити взагалі", - підкреслив Криклій.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян виступав за повне припинення залізничного сполучення з Росією. На питання, як він дивиться на цю ситуацію, Криклій відповів: 

"Це питання іншого характеру. Якщо говорити політично, то звісно, що можна було б знову-таки заблокувати. Озвучу кілька цифр. Для прикладу, за 8 місяців 2019 року перевезено 7,7 млн тон вантажів, які прямували транзитом і проїзна оплата становила 3,5 млрд гривень".

"Ви ж знаєте, що в пасажирських перевезеннях ці рейси — одні з небагатьох, які є прибутковими. Більше того, у нас небагато сполучення. Ми просто створимо, напевно, додаткові перешкоди для громадян, які все одно вимушені їздити туди з різних причин. Так вони будуть їздити через Білорусь.

Ми й так для економіки Білорусі вже гарні умови створили", - додав він.

Міністр також заявив, що у ситуації із залізничним сполученням "у нас там не було такої небезпеки".

"Таких катастроф як МН17 на залізничних шляхах не відбувалося і я сподіваюся, що не відбуватиметься. Це питання лежить у політичній площині. Якщо ми ухвалимо для себе рішення, що взагалі ізолюємось повністю від Росії – це уже інше рішення", - підкреслив Криклій.

"У нас є так само і угоди, які не скасовані. В СОТ 5-та стаття говорить про те, що має відбуватися транзит, і жодна зі сторін-підписантів не має обмежувати це транзитне право або блокувати його.

Тобто, якщо ми порушуємо правила СОТ, це треба вирішувати не тільки на українському рівні, а й на міжнародному. Інакше виходить, що ми втрачаємо свій транзитний потенціал і порушуємо частину угоди з СОТ", - додав він.

Читайте детальніше у інтерв'ю: Міністр інфраструктури Владислав Криклій: я маю специфічний характер, тому ділитися ми не будемо

Економічна правда

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