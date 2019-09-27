Запровадження накопичувальної пенсійної системи найближчим часом не буде - міністр

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що в короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні вводитися не буде.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"У короткостроковій перспективі навряд чи. У нас ще немає створеної інфраструктури, щоб це запрацювало, але вже є багато напрацювань. Взагалі дослідження за накопичувальною системою показують, що очікування людей щодо цієї системи занадто великі, люди не до кінця розуміють, скільки це буде коштів", - зазначила Соколовська.



За її словами, для запровадження накопичувальної системи спочатку потрібно створити її дизайн, а саме: хто платитиме внески, скільки вони будуть мати відсотків, зробити актуарні розрахунки, чи буде це вигідно людині.



"Плюс накопичення - це довгі гроші, тобто заощадження. Зазвичай це працює так, що кошти інвестуються, а значить, має бути ринок, куди можна інвестувати. На сьогодні в Україні такого ринку фактично немає.

Ви знаєте, що було ухвалено законопроект про "спліт" - у ньому також є питання регулювання недержавних пенсійних фондів, Комісії з цінних паперів фондового ринку. Це перші кроки, про які можна сказати, що якщо рухатимемося в цьому напрямі ефективно, то за якийсь період часу зможемо ввести і накопичувальну систему", - додала міністр.



"Я скажу таку річ - нам сьогодні нічого не заважає накопичувати собі на старість, але, на жаль, ми чомусь цього не робимо. Це насправді людська природа. Тому стимулювати людей накопичувати - це один із виходів. Але було б добре , якби люди розуміли і думали про старість заздалегідь", - сказала Соколовська.

Нагадаємо:

Наприкінці лютого представники громадських організацій і недержавних пенсійних фондів зажадали від Кабміну посприяти впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи з 2020 року і висловили побоювання, що другий етап пенсійної реформи буде відкладено на невизначений час.



У кінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну і фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого рівня пенсійної системи.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

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Економічна правда