Новини 16 вересня: рекордне зростання нафти, біометрія в Приватбанку, держбюджет

Про рекордне зростання нафти. Під час відкриття лондонської біржі ціни на нафту показали найвищий добовий ріст котирувань з 1991 року після атаки на НПЗ саудівської компанії Saudi Aramco та подальшого скорочення видобутку.

Про держбюджет. Опубліковано основні показники проекту державного бюджету на 2020 рік.

Про біометрію в Приватбанку. Mastercard у партнерстві з Приватбанком реалізує перший в Україні проект верифікації клієнтів, заснований на поведінковій біометрії, його мета - прогресивна та безпечна аутентифікація в епоху, коли пароля не достатньо для захисту облікового запису.

Про оренду житла. У Києві у районі Шулявки та Політеху, де сконцентровано багато університетів, зняти кімнату можна в середньому за 3 600 гривень, кімнату в центрі Дніпра можна орендувати за 1 800 гривень, у Львові та Харкові – за 2 500 гривень.

Про арешт нерухомості Промінвестбанку. Суд за клопотанням Генпрокуратури арештував центральний офіс Промінвестбанку та ще 15 об'єктів, які належать банку.

Про дороги. Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі в обсязі 74,4 мільярда гривень.

Про прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року збільшиться на 162 гривні і становитиме 2027 гривень. В той же час Кабінет міністрів "має здійснити рішучі кроки" щодо наближення розміру прожиткового мінімуму до 4251 гривні.

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