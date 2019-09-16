Гончарук збільшить прожитковий мінімум на 160 гривень, але хоче на 2400

Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року збільшиться на 162 гривні і становитиме 2027 гривень. В той же час Кабінет міністрів "має здійснити рішучі кроки" щодо наближення розміру прожиткового мінімуму до 4251 гривні.

Про це йдеться у тексті проекту закону про державний бюджет на 2020 рік.

Також зазначається, що з 1 липня прожитковий мінімум збільшиться до 2118 гривень, з 1 грудня — до 2189 гривень.

Для дітей віком до 6 років зазначений показник становитиме: з 1 січня 2020 року — 1779 гривень, з 1 липня — 1859 гривень, з 1 грудня — 1921 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року — 2218 гривень, з 1 липня — 2318 гривень, з 1 грудня — 2395 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року — 2102 гривні, з 1 липня — 2197 гривень, з 1 грудня — 2270 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року — 1638 гривень, з 1 липня — 1712 гривні, з 1 грудня — 1769 гривень.

"Кабінету Міністрів здійснити рішучі кроки щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка може становити розрахунково близько 4251 гривню з відповідним коригуванням розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення", - йдеться у тексті законопроекту.

Нагадуємо:

Виступаючи у Верховній Раді перед своїм призначенням нинішній прем'єр Олексій Гончарук заявив, що в Україні зареєстрований "неадекватний прожитковий мінімум, за ці кошти неможливо вижити..."

Кабінет міністрів 15 вересня розглянув проект держбюджету-2020 та вніс його до Верховної Ради.

Економічна правда