Скільки коштує зняти житло біля університету - дослідження
У Києві у районі Шулявки та Політеху, де сконцентровано багато університетів, зняти кімнату можна в середньому за 3 600 гривень, кімнату в центрі Дніпра можна орендувати за 1 800 гривень, у Львові та Харкові – за 2 500 гривень, на 500 гривень більше – в Одесі.
Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість.
Оренда для студентів Києва
Зазначається, що кімнату поряд з КПІ можна орендувати від 2 800 грн на місяць. Однокімнатна квартира з таким самим розташуванням обійдется в 6 800 грн.
Бажаючим жити поруч з Шулявською пропонують однушки від 6 500 грн, початкова ціна двійки - на 1 500 грн вище. Середня ж орендна плата за двокімнатні квартири в цьому районі - 13 200 грн.
"Чисте повітря завдяки лісу, що поряд, та доступні ціни на житло роблять Лісовий масив привабливим місцем для навчання та життя: кімнати здають від 1 550 грн, а за 4 800 грн вже можна зняти однушку в 15 хвилинах від метро Лісова.
У середньому ж на Лісовому масиві однокімнатну квартиру можна зняти за 7 000 грн, за двокімнатну просять 8 700 грн", - свідчать результати дослідження.
Пропозицій на Подолі порівняно з іншими "університетськими" районами мало, а ціни кусаються. Все ж зняти пристойне житло можна: кімната в 5 хвилинах від станції Тараса Шевченка коштує 4 000 грн. Задоволення вийти з квартири та пройтись 15 хвилин пішки до Могилянки обійдеться в 7 000 грн – стільки коштує однушка у хвилині від згаданої станції.
Середня ж орендна плата за однокімнатну квартиру на Подолі - 10 700 грн, 16 000 грн – за двійку.
Середня ціна за кімнату в районі станцій Університет-Золоті Ворота-Театральна – 4 800 грн, однушки ж стартують від 10 000 грн.
Двійки здають в середньому за 21 200 грн, а оселитись прямо навпроти ботанічного саду можна і за 14 500 грн.
На Лук'янівці і Дорогожичах ціни доволі високі. За кімнату просять в середньому 4 650 грн, однушку та двійку здають за 10 400 та 14 700 грн відповідно.
У районі Голосіївського парку та ВДНГ кімната обійдеться в середньому в 3 550 грн. За 6 500 грн можна зняти однушку в 7 хвилинах від метро Деміївська. Але середні ціни вищі: 12 100 грн за однокімнатну квартиру та 16 400 грн – за двійку. Це пояснюється тим, що цей район Києва швидко забудовується, тому в пропозиціях багато новобудов.
Ціни на орендоване житло в "університетських" районах великих міст України
У цілому, ціни на житло в Україні приємно відрізняються від київських. Кімнату в центрі Дніпра можна орендувати за 1 800 грн, у Львові та Харкові – за 2 500 грн, на 500 грн більше – в Одесі. Ціни на однушки знаходяться в діапазоні 5 500 - 7 000 грн, від 7 000 до 8 500 грн коштують двокімнатні квартири.
|
Місто
|
Район
|
Кімната
|
1-кімнатна квартира
|
2-кімнатна квартира
|
3-кімнатна квартира
|
Дніпро
|
Центральний
|
1 800 грн
|
6 000 грн
|
7 000 грн
|
10 000 грн
|
Львів
|
Галицький
|
2 500 грн
|
5 500 грн
|
8 000 грн
|
9 000 грн
|
Одеса
|
Приморський
|
3 000 грн
|
7 000 грн
|
8 500 грн
|
10 000 грн
|
Харків
|
Шевченківський
|
2 500 грн
|
6 000 грн
|
7 700 грн
|
10 500 грн
Економічна правда
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