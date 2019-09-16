Скільки коштує зняти житло біля університету - дослідження

У Києві у районі Шулявки та Політеху, де сконцентровано багато університетів, зняти кімнату можна в середньому за 3 600 гривень, кімнату в центрі Дніпра можна орендувати за 1 800 гривень, у Львові та Харкові – за 2 500 гривень, на 500 гривень більше – в Одесі.

Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість.

Оренда для студентів Києва

Зазначається, що кімнату поряд з КПІ можна орендувати від 2 800 грн на місяць. Однокімнатна квартира з таким самим розташуванням обійдется в 6 800 грн.

Бажаючим жити поруч з Шулявською пропонують однушки від 6 500 грн, початкова ціна двійки - на 1 500 грн вище. Середня ж орендна плата за двокімнатні квартири в цьому районі - 13 200 грн.

"Чисте повітря завдяки лісу, що поряд, та доступні ціни на житло роблять Лісовий масив привабливим місцем для навчання та життя: кімнати здають від 1 550 грн, а за 4 800 грн вже можна зняти однушку в 15 хвилинах від метро Лісова.

У середньому ж на Лісовому масиві однокімнатну квартиру можна зняти за 7 000 грн, за двокімнатну просять 8 700 грн", - свідчать результати дослідження.

Пропозицій на Подолі порівняно з іншими "університетськими" районами мало, а ціни кусаються. Все ж зняти пристойне житло можна: кімната в 5 хвилинах від станції Тараса Шевченка коштує 4 000 грн. Задоволення вийти з квартири та пройтись 15 хвилин пішки до Могилянки обійдеться в 7 000 грн – стільки коштує однушка у хвилині від згаданої станції.

Середня ж орендна плата за однокімнатну квартиру на Подолі - 10 700 грн, 16 000 грн – за двійку.

Середня ціна за кімнату в районі станцій Університет-Золоті Ворота-Театральна – 4 800 грн, однушки ж стартують від 10 000 грн.

Двійки здають в середньому за 21 200 грн, а оселитись прямо навпроти ботанічного саду можна і за 14 500 грн.

На Лук'янівці і Дорогожичах ціни доволі високі. За кімнату просять в середньому 4 650 грн, однушку та двійку здають за 10 400 та 14 700 грн відповідно.

У районі Голосіївського парку та ВДНГ кімната обійдеться в середньому в 3 550 грн. За 6 500 грн можна зняти однушку в 7 хвилинах від метро Деміївська. Але середні ціни вищі: 12 100 грн за однокімнатну квартиру та 16 400 грн – за двійку. Це пояснюється тим, що цей район Києва швидко забудовується, тому в пропозиціях багато новобудов.

Ціни на орендоване житло в "університетських" районах великих міст України

У цілому, ціни на житло в Україні приємно відрізняються від київських. Кімнату в центрі Дніпра можна орендувати за 1 800 грн, у Львові та Харкові – за 2 500 грн, на 500 грн більше – в Одесі. Ціни на однушки знаходяться в діапазоні 5 500 - 7 000 грн, від 7 000 до 8 500 грн коштують двокімнатні квартири.

Місто Район Кімната 1-кімнатна квартира 2-кімнатна квартира 3-кімнатна квартира Дніпро Центральний 1 800 грн 6 000 грн 7 000 грн 10 000 грн Львів Галицький 2 500 грн 5 500 грн 8 000 грн 9 000 грн Одеса Приморський 3 000 грн 7 000 грн 8 500 грн 10 000 грн Харків Шевченківський 2 500 грн 6 000 грн 7 700 грн 10 500 грн

Економічна правда