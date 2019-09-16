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MasterCard і Приватбанк запускають перший в Україні проект поведінкової біометрії

Понеділок, 16 вересня 2019, 10:40

Mastercard у партнерстві з Приватбанком реалізує перший в Україні проект верифікації клієнтів, заснований на поведінковій біометрії, його мета - прогресивна та безпечна аутентифікація в епоху, коли пароля не достатньо для захисту облікового запису.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Зазначається, що нове рішення забезпечується платформою прозорої перевірки користувача NuDetect (від NuData, компанія Mastercard). Проект планують реалізувати до кінця 2019 року.

"NuDetect дозволить онлайн-банкінгу та мобільному додатку Приват24 перевіряти клієнтів за їх унікальною поведінкою при взаємодії з пристроями або додатками. Рішення аналізує сотні сигналів, включаючи характеристики пристрою, пасивні біометричні та поведінкові показники. Потім - порівнює їх зі способом поведінки користувача в минулому.

Раптові зміни в очікуваній поведінці, як-от використання пристрою з іншою мовою, введення іншого тексту або занадто швидкий перегляд сторінки — деякі з багатьох потужних індикаторів ризику", - йдеться у повідомленні.

У Приватбанку додають, що технологія NuDetect допомагає організаціям в усьому світі перевіряти особу клієнтів, використовуючи їх природну поведінку при взаємодії в інтернеті. Рішення забезпечує ненав'язливу безперервну аутентифікацію, воно невидиме і не вимагає попередньої реєстрації. Користувачеві не потрібно виконувати будь-які додаткові дії, окрім тих, які він зазвичай робить, використовуючи свій акаунт.

Поведінкові дані таких взаємодій аналізуються в режимі реального часу, щоб забезпечити достовірну оцінку ризиків користувачів - це допомагає компаніям запобігти потенційним вторгненням і атакам. 

"Пасивна" біометрія дозволяє перевірити користувача без будь-яких додаткових зусиль з його боку.

Використовуючи машинне навчання, платформа NuDetect створює профайл клієнта, в якому збираються понад 300 його унікальних параметрів. За цими параметрами платформа в режимі реального часу визначає, чи є користувач справжнім клієнтом або ж це шахрай", - заявила Наталія Кангіна, керівник напрямку digital продуктів Mastercard в Україні.

Платформу NuDetect розробила NuData Security, яку придбав Mastercard у 2017 році. 

"Ми постійно працюємо над вдосконаленням алгоритмів запобігання шахрайства при онлайн транзакціях. Для цього ми аналізуємо безліч різних параметрів, щоб запобігти фроду і бути готовими виявляти нові види та способи шахрайства, які з'являються у світі.

Реалізація спільного з Mastercard рішення дозволить Приват24 надати нашим клієнтам найбільш досконалий новий рівень безпеки, при цьому - забезпечуючи максимальну швидкість і комфорт при проведенні платежів", - зазначив член правління Приватбанку Сергій Харітіч. 

Економічна правда

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