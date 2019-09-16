У 2020 році на дороги витратять рекордну суму — Мінінфраструктури

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі в обсязі 74,4 мільярда гривень.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Дорожній фонд у 2020 році заплановано у розмірі 69,7 млрд гривень. Джерелами формування Державного дорожнього фонду визначено, зокрема, 100 % акцизного податку з пального і транспортних засобів та ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них. Курсова різниця вносить свої коригування у грошовий вимір цих 100%", — заявив Криклій.

"Додатковими джерелами наповнення дорожнього фонду... передбачається визначити штрафи за недотримання габаритно-вагових норм. Вказані надходження від штрафів не враховувалися при розрахунку показників дорожнього фонду, закладеного у проекті держбюджету на 2020 рік, оскільки процедурно це неможливо, але буде зроблено максимально швидко", – зазначив міністр інфраструктури.

Повідомляється, що кошти дорожнього фонду у 2020 році заплановано спрямувати на:

розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – 38 млрд грн;

будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) – 22,2 млрд грн;

заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм – 3,2 млрд грн;

виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування – 6,3 млрд грн.

Нагадуємо:

У проекті державного бюджету на 2020 рік передбачено збільшення видатків на будівництво доріг.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що цього року завданням №1 є будівництво дороги на Маріуполь.

У 2019 році на дороги було виділено 56 млрд гривень (+8,3 млрд в порівнянні з минулим роком).

З них 17,7 млрд гривень піде на ремонт доріг місцевого значення, ще 2,5 млрд - на безпеку на дорогах.

Економічна правда