Ціни на нафту показали найвищиий добовий ріст котирувань з 1991 року

Під час відкриття лондонської біржі ціни на нафту різко зросли після атаки на НПЗ саудівської компанії Saudi Aramco та подальшого скорочення видобутку.

Про це повідомляє РБК.

Зазначається, що вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в листопаді виросла на 13,86%, до 69,91 доларів за барель.

При цьому у перші хвилини торгів ціна нафти Brent досягала значення в 71,95 доларів за барель. До попереднього закриття вона становила трохи більше 60 доларів за барель. Це найвищиий добовий ріст котирувань з 14 січня 1991 року.

Ціна жовтневого ф'ючерса на нафту марки WTI збільшилася на 11,23%, до 61,79 доларів за барель (проти майже 55 доларів на момент попереднього закриття).

Пізніше ціни на ф'ючерси на Brent скорегувалися до 66,64 доларів (+10,5%), а WTI - до 59,89 доларів (+ 9%).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в ніч на суботу безпілотники завдали ударів по об'єктах Saudi Aramco, в результаті чого виникли пожежі. Західні ЗМІ зазначають, що полум'я вдалося загасити. Відповідальність за напад взяли діючі в Ємені повстанці-хусити.

Разом з тим, держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за атаку на об'єкти несе Іран.

Саудівська компанія Saudi Aramco оголосила про скорочення щодобового видобутку нафти на 5,7 млн барелів в результаті атаки безпілотників на її об'єкти.