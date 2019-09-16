Проект держбюджету-2020: основні показники

Кабінет міністрів 15 вересня розглянув проект держбюджету-2020 та вніс його до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну:

Основні показники проекту державного бюджету на 2020 рік

Доходи державного бюджету на 2020 рік (з трансфертами) передбачені у сумі 1 079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд грн.

Видатки - у сумі 1170,0 млрд грн.

Видатки на національну безпеку і оборону становлять 245,8 млрд гривень, що на 33,8 млрд більше, ніж у 2019 році.

На розвиток дорожньої інфраструктури законопроектом планують спрямувати 74,4 млрд грн, у тому числі Державний дорожній фонд - 69,7 млрд грн, які планується спрямувати на розвиток мережі, утримання доріг державного значення, будівництво, реконструкцію і т.д.

Для підтримки енергетичної незалежності планується виділити 2 млрд грн.

Мета боргової політики - забезпечити зменшення відношення обсягу державного боргу до ВВП до рівня 46,7% на кінець 2020 року. "Одним із шляхів реалізації такої амбітної задачі є поступове зменшення дефіциту державного бюджету (до 2,09 % ВВП в 2020)", - заявили у Мінфіні.

Платежі за державним боргом у 2020 році становитимуть близько 438,1 млрд грн, з яких обслуговування державного боргу – 145,2 млрд грн; погашення державного боргу – 292,9 млрд гривень.

Прогноз фінансування державного бюджету 2020 року через надходження від приватизації державного майна приведений до реально можливих 5 млрд грн виходячи з підготовки об'єктів.

На освіту планується направити 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн більше, ніж в 2019 році. Проект вперше передбачає витрати на розвиток закладів вищої освіти в розмірі близько 300 млн грн.

Загальні видатки на охорону здоров'я становлять 108 млрд грн - це на 9,8 млрд більше, ніж в 2019 році.

Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу становлять 8,6 млрд грн.

Мінімальна зарплата складатиме 4723 грн.

Фінансування Пенсійного фонду України з державного бюджету складе 172,6 млрд грн.

Економічна правда