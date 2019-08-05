Новини 5 серпня: девальвація юаню, мільярдні розкрадання в банку Жеваго, вода по годинам

Про імпорт російського вугілля. Після запровадження урядом РФ торговельних обмежень на постачання вугілля до України, обсяги імпорту скоротилися на 85,3% за місяць.

Про запуск Одеського припортового. Одеський припортовий завод, який простоює з квітня 2018 року, почав запуск виробництва аміаку і карбаміду.

Про держбюджет. У партії "Слуга народу" сподіваються, що новий Кабмін до 15 вересня подасть до Верховної Ради 9 скликання законопроект про державний бюджет на 2020 рік.

Про схеми з ОВДП. Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб та учасників українського фондового ринку, які відмивали кошти через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.

Про нові номера банківських рахунків. З 5 серпня в Україні почалося введення міжнародного номера банківського рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616.

Про девальвацію юаню. Китай відповів на загрозу Дональда Трампа про мита, давши юаню впасти до мінімального більш ніж за десятиліття рівня і доручивши державним компаніям призупинити імпорт сільськогосподарської продукції США.

Про мільярдні розкрадання в банку Жеваго. Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.

Про воду по годинам. "Укрводоканалекологія" допускає, що вже з 20 серпня водоканали можуть перейти на погодинну подачу води через брак коштів на оплату електроенергії в тарифі підприємств

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Курс гривні і долара. А чи буде восени відкат?

Національна валюта вичерпала майже всі можливості для зміцнення. Які показники говорять про те, що гривня все-таки буде дешевшати, і що ще може утримати її.(рос)