Обсяги імпорту російського вугілля до України упали на 85%

Після запровадження урядом РФ торговельних обмежень на постачання вугілля до України, обсяги імпорту скоротилися до 85,3% за місяць.

Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на дані російської статистики.

За даними Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу РФ, експорт російського вугілля в Україну у червні скоротився на 85,3% (або на 750 тисяч тонн) - до 129,3 тисяч тонн.

За півроку поставки скоротились на 11,1% (або на 556 тисяч тонн) - до 4,9 млн тонн.

"Таким чином, за січень-травень поставки вугілля на Україні зростали, і тільки динаміка червня перекреслила цей тренд", - йдеться у повідомленні.

За шість місяців 2019 року найбільшими постачальниками російського вугілля в Україну були шахтоуправління Садкінське (600 тисяч тонн), шахтоуправління Обухівське українського енергохолдингу ДТЕК (684 тисяч тонн) і Кузбасрозрізвугілля (595 тисяч тонн).

Вугілля вивозилось з шахт Ростовської та Кемеровської областей.

Відповідно до торговельних санкцій РФ, для того, щоб і надалі продовжувати постачати вугілля до України, російським виробникам необхідно отримати "спеціальний дозвіл", який видається терміном на 1 місяць.

Зазначається, що частина російського вугілля і надалі продовжують постачати через теритрію Білорусі, уникаючи, таким чином, необхідності отримання спецдозволів. Про це свідчить нарощення обсягів постачання вугілля з Білорусі до України.