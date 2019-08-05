В Україні стартувало впровадження міжнародного номера банківського рахунку

З 5 серпня в Україні почалося введення міжнародного номера банківського рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616.

Про це повідомляє Finclub.

Зазначається, що старі номери рахунків клієнтів українські банки повинні змінювати на IBAN зі збереженням діючого номера аналітичного обліку.

У період з 5 серпня по 31 жовтня грошові перекази можуть проводитися або з використанням IBAN, або з використанням старих реквізитів. Але з 1 листопада перекази в національній та іноземних валютах, зокрема транскордонні, будуть можливі тільки при використанні IBAN. Номери платіжних карт не змінюються, а карти залишаються робочими.

За стандартом IBAN, номер рахунку складається з 29 букв і цифр, викладених в такій послідовності:

код України - UA - 2 букви;

контрольний розряд - 2 цифри;

код банку - 6 цифр;

рахунок - довжина номера рахунку не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року - від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 року - від 5 до 19 символів).

З 5 серпня по 31 жовтня клієнти банків в документах на переказ коштів можуть заповнювати реквізити "Код банку" і "Рахунок" в будь-яких варіаціях. У разі заповнення номера рахунку за стандартом IBAN, в реквізиті "Код банку платника/одержувача" вказується нуль.

Банки в цей період повинні приймати обидва види платежів.

Як зазначає прес-служба НБУ, запровадження IBAN дасть можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським та сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Нацбанку.

Крім цього, використання стандарту IBAN завдяки скороченню реквізитів повинно зробити більш зручним оформлення розрахункових документів. Завдяки цьому клієнти банків зможуть: зручно і просто ідентифікувати платника і одержувача коштів, а також банк; уникнути помилок в реквізитах рахунків завдяки скороченню реквізитів в розрахункових документах; швидше здійснювати перекази і отримувати кошти.

У ПриватБанку зазначали, що перехід на нові реквізити рахунків відбуватиметься автоматично. Нові рахунки та виписки уже доступні в "Приват24 для бізнесу".