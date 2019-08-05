У "Слузі народу" очікують, що новий Кабмін до 15 вересня внесе до ВР проект держбюджету-2020

У партії "Слуга народу" сподіваються, що новий Кабмін до 15 вересня подасть до Верховної Ради 9 скликання законопроект про державний бюджет на 2020 рік.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив майбутній народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"До 15 вересня, очікуємо, що новий уряд внесе до парламенту бюджет", - сказав він.

Згідно з Бюджетним кодексом, Кабінет міністрів затверджує та подає в парламент до 15 вересня проект закону про державний бюджет на наступний рік.

Нагадаємо:

Раніше обраниця до Верховної Ради від "Слуги народу" з 96 округу Ольга Василевська-Смаглюк спрогнозувала ухвалення держбюджету-2020 восени.