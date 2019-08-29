Новини 29 серпня: новий прем’єр, реальна зарплата, скандал з Херсонською нафтоперевалкою

Про нового прем’єра. Верховна Рада 9 скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром України заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

Про реальну зарплату. Реальна заробітна плата в Україні в липні 2019 року зросла на 9,5% в порівнянні з липнем 2018 року.

Про "Газпром" і "Нафтогаз". Російський "Газпром" вніс на рахунок Високого суду правосуддя Англії та Уельсу 345 мільйонів доларів забезпечувальних платежів у рамках спору з "Нафтогазом" у Стокгольмському арбітражі.

Про скандал з Херсонською перевалкою. Державне "Підприємство із забезпечення нафтопродуктами" вимагає від Агентства з розшуку та менеджменту активів скасувати рішення про передачу Херсонської нафтоперевалки невідомій компанії "Вествайт Трейд" та провести прозорий відкритий конкурс.

Про держборг України. Протягом липня 2019 року розмір державного та гарантованого державою боргу України зріс на 2,55%, або на 2,05 мільярдів доларів - до 82,4 мільярдів доларів.

Про ринок землі. Відкриття ринку землі сприятиме зростанню ВВП на 2% впродовж наступних років.

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Останній шанс: що нова влада робитиме з "євробляхами"

Верховна Рада вкотре відтермінує запровадження штрафів для власників авто з іноземною реєстрацією. Скільки їх залишилося та на що очікувати власникам від нової політичної команди?























