Передача Херсонської нафтоперевалки: від АРМА вимагають провести відкритий конкурс

Державне "Підприємство із забезпечення нафтопродуктами" вимагає від Агентства з розшуку та менеджменту активів скасувати рішення про передачу Херсонської нафтоперевалки невідомій компанії "Вествайт Трейд" та провести прозорий відкритий конкурс.

Про це на прес-конференції заявив т.в.о. голови держкомпанії Ярослав Ковалевський, передає enkorr.

"Ми не вимагаємо преференцій для себе, ми хочемо відкритого публічного конкурсу з професійними вимогами із залученням максимальної кількості учасників, що забезпечать подальшу ефективну і безпечну експлуатацію Херсонської нафтоперевалки", - підкреслив Ковалевський.

За його словами, дії АРМА створили передумови для дестабілізації роботи нафтоперевалки.

Радник ТОВ "Юридична компанія "Фінкорд інтелідженс" Андрій Гевко, який представляє інтереси ПЗНП, заявив, що Агентство з розшуку та менеджменту активів пр передачі комплексу ТОВ "Вествайт Трейд" "грубо порушила законодавство про державні закупівлі та низку інших нормативних активів".

"За чотири дні до підписання договору, тобто 19 серпня, АРМА вже підписала договір про закупівлю послуг з оцінки та зазначила, що управителем майна є "Вествайт Трейд", яка має оплатити ці послуги.

Таким чином, фактично ще до підписання контракту АРМА вже визнала цю компанію управителем Херсонської нафтоперевалки", - заявив Гевко.

"Ми не прийшли поскаржитися і давати правову оцінку, це повинні робити правоохоронні органи. Ми хочемо, щоб АРМА провела публічний конкурс, запросила компанії, які є учасниками ринку нафтопродуктів.

Зробіть відкритий конкурс, дайте можливість взяти участь в ньому відомим компаніям і "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами". Ми закликаємо АРМА повернутися на шлях закону і провести публічний конкурс ", - додав він.

За його словами, в іншому випадку "Підприємство із забезпечення нафтопродуктами" буде змушене звертатися до суду і оскаржувати дій АРМА.

Крім цього, ПЗНП закликає Національне антикорупційне бюро перевірити дії АРМА з передачі комплексу невідомій компанії з порушенням вимог державних закупівель.

Нагадаємо:

28 серпня повідомлялося, що управління Херсонським нафтоперевалочним комплексомможе без конкурсу перейти від державного "Підприємства із забезпечення нафтопродуктами" до ТОВ "Вествайд Трейд".

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".