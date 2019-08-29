Держборг України у липні зріс на 2 мільярди доларів - Мінфін

Протягом липня 2019 року розмір державного та гарантованого державою боргу України зріс на 2,55%, або на 2,05 мільярдів доларів - до 82,4 мільярдів доларів.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

За інформацією відомства, у національній валюті держборг знизився на 1,69% - до 2,066 трильйонів гривень.

Прямий держборг у липні у доларовому еквіваленті збільшився на 3,14% - до 72,22 млрд доларів (у гривні - на 1,12%, до 1,811 трильйона гривень), зокрема зовнішній скоротився на 0,48%, до 39, 92 млрд доларів.



Гарантований державою борг за минулий місяць знизився на 1,44% - до 10,17 млрд доларів (у гривні - знизився на 5,51%, до 255,22 млрд грн), зокрема зовнішній знизився на 1,76%, до 9,74 млрд доларів.



Загалом із початку року сукупний держборг України збільшився на 5,2%, або на 4,07 млрд доларів, але у гривневому еквіваленті через зміцнення національної валюти він скоротився на 3,49%, або на 74,75 млрд грн.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.

Економічна правда