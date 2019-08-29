"Газпром" виплатив 345 мільйонів доларів у рамках спору з "Нафтогазом" в Англії

Російський "Газпром" вніс на рахунок Високого суду правосуддя Англії та Уельсу 345 мільйонів доларів забезпечувальних платежів у рамках спору з "Нафтогазом" у Стокгольмському арбітражі.

Про це йдеться у фінасовій звітності компанії.

"У рамках провадження у справі про визнання і приведення у виконання рішення Стокгольмського арбітражу "Газпром" у 2019 році вніс на рахунок Високого суду правосуддя Англії і Уельсу забезпечувальні платежі в загальному розмірі 345 млн доларів", - йдеться в документі.

Але це не означає переказ цих коштів на рахунки "Нафтогазу", оскільки наразі англійський суд очікує на рішення апеляції "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу.

До закінчення слухання апеляції "Газпрому" заборонили переносити свої активи з території Великої Британії, де їх може конфіскувати суд на користь "Нафтогазу".

Нагадуємо:

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом

Економічна правда