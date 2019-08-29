Відкриття ринку землі збільшить ВВП України на 2% — Світовий банк

Відкриття ринку землі сприятиме зростанню ВВП на 2% впродовж наступних років.

Про це заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови Сату Кахконен, передає "Укрінформ".

"Відкриття ринку землі з одночасним поліпшенням адресності субсидій, впровадження заходів із покращення продуктивності та прозорості агросектору – все це може сприяти додатковому зростанню ВВП на понад 2% впродовж наступних років", - сказала Кахконен.

У пресрелізі також зазначається, що реалізація програми допоможе життєздатності ринку ринку землі сільськогосподарського призначення, стимулюючи інвестиції у підвищення продуктивності, а також створить умови для використання землі у якості застави, особливо для кредитування малих та середніх фермерських господарств.

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