Новини 28 серпня: ринок землі, кадрові зміни в УЗ та дефіцит скрапленого газу

Про дефіцит скрапленого газу. Зниження імпортних поставок на тлі зростання споживання призвели до виникнення незначного дефіциту скрапленого газу в Україні.

Про кадрові зміни в УЗ. Членом наглядової ради "Укрзалізниці" призначений президент і співзасновник Української академії корпоративного управління Адомас Аудіцкас.

Про торги. Київський метрополітен "викинув" компанію Ахметова з торгів по електроенергії.

Про ринок землі. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Групи Світового банку підтвердив намір відкрити ринок землі.

Про фонд оплати праці. У Зеленського пообіцяли, що навантаження на фонд оплати праці буде зменшуватись.

Про дороги. Із 1 вересня в Україні набирають чинності нові зміни у державні будівельні норми щодо проектування доріг загального користування, які мають підвищити рівень безпеки на дорогах.

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Фінансист "Слуги народу" Данило Гетманцев: Податкова амністія буде і вона буде платною

Чого чекати "спрощенцям", яка доля податкової амністії і що буде з гральним бізнесом? ЕП обговорила ці питання з імовірним главою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. (рос)