Українські траси будуватимуть за новими нормами: що зміниться

Із 1 вересня в Україні набирають чинності нові зміни у державні будівельні норми щодо проектування доріг загального користування, які мають підвищити рівень безпеки на дорогах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Зазначається, що нові будівельні норми вводять низку змін в облаштуванні безпечних і якісних трас, як у Європі, та є обов'язковими. Ці норми розповсюджуються на будівництво нових, реконструкцію та капремонт існуючих доріг поза межами населених пунктів.

"Головна мета змін у будівельних нормах - підвищення безпеки на дорогах та покращення якості дорожнього покриття - асфальтобетону", - заявив заступник міністра Лев Парцхаладзе.

За його словами, нові норми вводять можливість звужувати крайні ліві смуги на найбільших трасах і робити більш безпечну зупинкову смугу, а також проектувати протизасліплюючі екрани і шумові смуги, які допомагають водіям не засинати за кермом.

Крім того, ці норми рекомендують влаштовувати SOS-станції на трасах для першої допомоги у випадку різних надзвичайних ситуацій та робити розриви огородження для швидкого проїзду спецтехніки.

"Щодо якості дорожнього покриття є теж чимало нововведень. Це використання геосинтетиків і модифікованих бітумів для асфальтобетонних доріг, а також спеціальних перевантажувачів асфальтобетонної суміші", - повідомив заступник міністра.

Він нагадав, що з 1 вересня 2018 року в дію вступили нові державні будівельні норми щодо проектування вулиць і доріг в населених пунктах, які ввели можливість звужувати ширину смуг руху на дорогах, облаштовувати острівці безпеки на нерегульованих переходах і т.д.

Економічна правда