Членом наглядової ради "Укрзалізниці" призначений Аудіцкас

Членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця" призначений президент і співзасновник Української академії корпоративного управління Адомас Аудіцкас.

Це закріплено розпорядженням Кабінету міністрів №653-р від 14 серпня 2019 року, опублікованим у газеті "Урядовий кур'єр" 24 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Аудіцкас призначений до наглядової ради "Укрзалізниці" як представник від держави.

Кабмін також уповноважив держсекретаря Міністерства економрозвитку і торгівлі підписати договір із Аудіцкасом про занятті ним зазначеної посади.

Адомас Аудіцкас має 15-річний професійний досвід у сфері інвестиційного та корпоративного банкінгу, держуправління і управлінського консалтингу. Він керував реформою держпідприємств у Литві в якості віце-міністра економіки.

Окрім цього, Аудіцкас був головою найбільшого литовського енергетичного холдингу Lietuvos Energija, а також членом правління Giraites Ginkluotes Gamykla (литовський фонд державного майна).

Наразі він є членом наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України", співзасновником і президентом Української академії корпоративного управління. Виступає в ролі радника прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на громадських засадах.

Як повідомлялося, в червні 2018 року Кабмін затвердив кандидатури семи членів наглядової ради "Укрзалізниці".

Станом на кінець серпня до складу наглядової ради УЗ входять чотири незалежних члена: екс-глава представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер (глава наглядової ради), старший член Atlantic Counsil Андерс Ослунд, член наглядової ради Литовської і ради директорів Казахстанської залізниці Крістіан Кун і Матьє Андреас, до недавнього часу колишній старший радником австрійської нафтової компанії OMV.

В якості членів наглядової ради-представників держави в наглядову раду "Укрзалізниці" входять: директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Даніель Білак, керівник служби віце-прем'єра і член наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України" Костянтин Мар’євич, а також новопризначений Адомас Аудіцкас.

Третій представник влади у наглядовій раді "Укрзалізниці" - Іван Юрик, який раніше очолював представництво Blackstone в Україні і був звільнений у червні 2019 року.

Нагадаємо:

Наглядова рада з'явилася в "Укрзалізниці" у липні 2018 року.

У квітні 2019 року з "Укрзалізниці" звільнили двох членів правління. Як прокоментувало цю заяву джерело ЕП в уряді, швидше за все, таким чином в УЗ вирішили почати кадрові чистки людей із негативною репутацією.