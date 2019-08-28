На ринку скрапленого газу виникли ознаки дефіциту - трейдери

Зниження імпортних поставок на тлі зростання споживання призвели до виникнення незначного дефіциту скрапленого газу в Україні.

Про це заявили трейдери, опитані виданням enkorr.

Співвласник полтавської групи компаній "Надія" Станіслав Батраченко оцінює дефіцит ресурсу у 10-15 тисяч тонн.

"Дефіцит трохи відчувається, але він не суттєвий. Є ряд факторів: це відсутність обсягів "Лукойлу", затримки з роботою залізниці, ну і сезонний стрибок попиту: останні два тижні серпня традиційний сезон відпусток ", - сказав він.

Трейдер Orange LPG Дмитро Щербина зазначив, що у південних регіонах ситуація з ресурсом більш стабільна. "Затримки з поставками з Росії та Білорусі більше відчуваються у східних і центральних регіонах, на півдні ж ресурсу поки вистачає", - повідомив він.

За словами Щербини, останніми місяцями у південних регіонах спостерігався потужний надлишок ресурсу, але завдяки активному сезону відпусток та низькими роздрібними цінами протоки зросли і наявні запаси ресурсу вдалося розпродати.

"Раніше традиційно на півдні оптові ціни були вище, останнім часом ситуація вирівнялася", - додав трейдер.

Ще один учасник ринку зауважив, що дефіцит скрапленого газу має локальний характер і в найближчі тиждень-півтори ситуація може налагодитися.

"Російський ресурс у першій половині серпня відвантажувався не в повному обсязі, але зараз поставки налагодилися. Думаю, після 10 вересня ситуація вирівняється ", - сказав він.

Водночас трейдери звертають увагу на загострення проблеми з простоями вагонів на вузлових станціях, що погіршує ситуацію з наявністю скрапленого газу.

"Проблема із залізницею зберігається: за статистикою газ ніби є, але він стоїть в вагонах на станціях розподілу і доступу до нього немає. Минулого тижня була нарада, нам і іншим учасникам ринку влада обіцяла посприяти ", - заявив трейдер однієї з газових компаній, який побажав залишитися не названим.

"Поки ця проблема вирішується в ручному режимі. Ми відправляємо інформацію по проблемних ділянках в "Укрзалізницю" і вона в ручному режимі намагається її вирішити", - додав Станіслав Батраченко.

"Дефіцит створює додатковий тиск на оптові ціни скрапленого газу. На попередньому тижні (19-23 серпня) ціни на аукціонах українських виробників підскочили на 15-18% до 20 500 грн/т", - пише enkorr.