Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський підтвердив намір відкрити ринок землі — Світовий банк

Середа, 28 серпня 2019, 09:20
 

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Групи Світового банку підтвердив намір провести земельну реформу та демонополізувати економіку.

Про це написав президент Групи Світового банку Девід Малпасс у статті для Financial Times, повідомляє Офіс Президента.

"Під час нашої зустрічі президент Зеленський підтвердив прагнення реалізувати кілька ключових заходів, спрямованих на зростання: провести земельну реформу, відмежувати володіння транзитними активами від НАК "Нафтогаз України", демонополізувати економіку та державні підприємства й поважати незалежність центрального банку", - написав Малпасс, додавши, що має намір згадувати про ці обіцянки під час зустрічей на саміті "Великої сімки".

Також Малпасс підкреслив, що у газовій галузі України панує вертикально інтегрована державна монополія. 

"Країна зобов'язалася здійснити розмежування володіння потужностями з транзиту та видобування газу до 1 січня 2020 року", - нагадав він.

Ще однією проблемою він вважає те, що "державі належить понад половина банківського сектору; при цьому частка непрацюючих кредитів перевищує 50%".

А "мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення підриває надійність володіння землею та перешкоджає використанню землі як забезпечення для доступу до кредитних ресурсів", - заявив Малпасс.

Нагадуємо:

Нова влада України планує відкрити ринок землі уже наступного року, провівши до кінця 2019 року земельну реформу.

За словами заступника голови Нацбанку Дмитра Сологуба, банківська система України готова до роботи з ринком землі.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

земельна реформа ринок землі Зелений тариф Світовий банк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ринок землі. Скільки коштує Україні (не)ефективна робота Держгеокадастру 23 серпня 2019, 08:50
У НБУ заявили про готовність до відкриття ринку землі 8 серпня 2019, 17:45
Старт ринку з продажу державної землі. Чому це погана ідея? 30 липня 2019, 09:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!