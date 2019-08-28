Зеленський підтвердив намір відкрити ринок землі — Світовий банк

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Групи Світового банку підтвердив намір провести земельну реформу та демонополізувати економіку.

Про це написав президент Групи Світового банку Девід Малпасс у статті для Financial Times, повідомляє Офіс Президента.

"Під час нашої зустрічі президент Зеленський підтвердив прагнення реалізувати кілька ключових заходів, спрямованих на зростання: провести земельну реформу, відмежувати володіння транзитними активами від НАК "Нафтогаз України", демонополізувати економіку та державні підприємства й поважати незалежність центрального банку", - написав Малпасс, додавши, що має намір згадувати про ці обіцянки під час зустрічей на саміті "Великої сімки".

Також Малпасс підкреслив, що у газовій галузі України панує вертикально інтегрована державна монополія.

"Країна зобов'язалася здійснити розмежування володіння потужностями з транзиту та видобування газу до 1 січня 2020 року", - нагадав він.

Ще однією проблемою він вважає те, що "державі належить понад половина банківського сектору; при цьому частка непрацюючих кредитів перевищує 50%".

А "мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення підриває надійність володіння землею та перешкоджає використанню землі як забезпечення для доступу до кредитних ресурсів", - заявив Малпасс.

Нагадуємо: