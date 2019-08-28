У Зеленського пообіцяли, що навантаження на фонд оплати праці буде зменшуватись

Нова влада планує зменшувати навантаження на фонд оплати праці у перспективі трьох років.

Про це в інтерв'ю ЕП заявив Данило Гетманцев, який очолить комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Ми збираємося говорити про навантаження на фонд оплати праці, а не тільки про ЄСВ.

Ми збираємося його зменшувати, але в середньостроковій перспективі, в перспективі трьох років. Ми не плануємо це робити одномоментно, тому що нам необхідно покривати поточні витрати і нести багаж боргів", - зазначив депутат.

"Ми дуже обмежені в можливостях міняти оподаткування фонду оплати праці як в сторону збільшення, так і зменшення. Другий момент - наша ставка ЄСВ одна з найнижчих в Європі. Це факт", - додав він.

На питання, про які масштаби зниження ЄСВ йдеться, Гетманцев відповів:

"Я не можу вам назвати конкретні терміни і конкретні цифри. Деякі економісти в нашій команді вважають, що протягом десяти років від ЄСВ можна буде відмовитися взагалі. Однак ми розуміємо, що зараз на наші податкові ставки держава не надає той сервіс, який надається в ЄС на такі ж або більш низькі ставки.

"Ми повинні не влаштовувати тут офшор, а підтягувати державний сервіс: суди, правоохоронні органи, інфраструктуру. Ще одна офшорна зона в Європі точно не пройде.

Україну треба перетворювати в нормальну, цивілізовану, європейську юрисдикцію, де є помірне оподаткування та комфортні умови для людей і бізнесу", - додав він.

На питання про оподаткування високих зарплат депутат відповів, що "помірна прогресія в ПДФО має право на існування. Не доводити, звичайно, ставку, як це було у Франції або США, до 70%. Навіть до 30% не треба доводити, але поставити помірну прогресію, хоча б плюс 5%, було б доречно і справедливо. Однак це питання дискутується".

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Економічна правда