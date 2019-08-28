Київський метрополітен "викинув" компанію Ахметова з торгів по електроенергії — ЗМІ

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 20 серпня не допустило ТОВ "Київські енергетичні послуги" до аукціону щодо закупівлі електричної енергії на очікувану суму 272,41 мільйона гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", повідомляє видання "Наші гроші".

На поточний рік хочуть замовити 95,99 млн кіловат-годин електроенергії 2 класу напруги для 88 точок приєднань на об’єктах метрополітену за очікуваною ціною 2,84 грн/кВт*год.

На тендер прийшли 8 компаній, однак замовник допустив до аукціону лише 6 із них. ТОВ "Електро-Ресурс", яка також бере участь в тендері, виграла минулий такий підряд "Київського метрополітену" на 267,46 млн грн.

Натомість фірму "Київські енергетичні послуги" ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" Ріната Ахметова відхилили через дві помилки у документах.

У технічній специфікації фірма вказала назву закупівлі "Електрична енергія", тоді як замовник вказував назву закупівлі з іншим порядком слів у дужках — "Енергія електрична".

Крім того, у листі фірма вказала в однині "Кількість товару визначається на підставі знятих показників електролічильника…", а замовник вказував у множині "Кількість електричної енергії визначається на підставі знятих показників електролічильників...".

"Київські енергетичні послуги" оскаржили відхилення в АМКУ, заявивши, що замовник обрав формальний підхід без оцінки суттєвості/не суттєвості недоліків і впливу їх на зміст пропозиції.

На думку скаржника, при оцінці інших пропозицій з недоліками замовник вважає їх належними. Рішення АМКУ про (не)прийняття скарги до розгляду очікується.