Новини 23 серпня: нові iPhone, пальне Коломойського, нова посада Пинзеника

Про опитування УЗ. "Укрзалізниця" проведе опитування серед пасажирів щодо їхньої задоволеності якістю послуг.

Про нові iPhone. У вересні компанія Apple Inc. планує випустити відразу три нові моделі iPhone "Pro" - більш швидкі і стійкі до ударів, із поліпшеною камерою і матовою задньою поверхнею.

Про нову посаду Пинзеника. Кабмін погодив кандидатуру екс-міністра фінансів Віктора Пинзеника у якості представника держави у наглядовій раді ПАТ "Магістральні газопроводи України".

Про пальне Коломойського. Фірма з групи Ігоря Коломойського вперше отримала підряд Укрзалізниці на 500 мільйонів гривень.

Про борги облгазів. За 5 місяців роботи ринку після запуску добового балансування облгази заборгували "Укртрансгазу" майже 4 мільярди гривень, тому "Нафтогаз" змушений перекривати їхні борги, замість того, щоб фінансувати видобуток і закачку газу.

Про розкрадання на шахтах. Служба безпеки України викрила керівництво державних вугільних шахт на розкраданні понад півмільярда коштів держбюджету.

Про трудових мігрантів. Постійно за межами країни працюють 3,2 мільйона осіб, періодично працювали за кордоном приблизно 7-9 мільйонів українців.

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Ринок землі. Скільки коштує Україні (не)ефективна робота Держгеокадастру

За умов мінімальної кількості обмежень на земельному ринку і створення дієвих інструментів підтримки малих сільгоспвиробників ринок землі в Україні може забезпечити додаткове зростання ВВП на понад 3% щорічно.