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Кабмін дав Пинзенику посаду у наглядовій раді "Магістральних газопроводів"

П'ятниця, 23 серпня 2019, 12:11

Кабмін погодив кандидатуру екс-міністра фінансів Віктора Пинзеника у якості представника держави у наглядовій раді ПАТ "Магістральні газопроводи України".

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів опубліковане на "Урядовому порталі".

"Урядове рішення спрямоване на забезпечення ефективного корпоративного управління ПАТ "Магістральні газопроводи України" в інтересах суспільства", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо:

Міністр фінансів у кількох урядах, нардеп семи скликань Верховної Ради Віктор Пинзеник брав участь у навчанні новообраних нардепів від "Слуги народу" в Трускавці.

Віктор Пинзеник був міністром фінансів у 2005-2006 та 2007-2009 роках, у 1992-1993 роках був міністром економіки.

ПАТ "Магістральні газопроводи України" створено рішенням Кабміну в рамках анбандлінгу НАК "Нафтогаз України".

Економічна правда

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ГТС Пинзеник Кабмін

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