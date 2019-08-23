Кабмін дав Пинзенику посаду у наглядовій раді "Магістральних газопроводів"
Кабмін погодив кандидатуру екс-міністра фінансів Віктора Пинзеника у якості представника держави у наглядовій раді ПАТ "Магістральні газопроводи України".
Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів опубліковане на "Урядовому порталі".
"Урядове рішення спрямоване на забезпечення ефективного корпоративного управління ПАТ "Магістральні газопроводи України" в інтересах суспільства", - йдеться у пояснювальній записці до документа.
Нагадаємо:
Міністр фінансів у кількох урядах, нардеп семи скликань Верховної Ради Віктор Пинзеник брав участь у навчанні новообраних нардепів від "Слуги народу" в Трускавці.
Віктор Пинзеник був міністром фінансів у 2005-2006 та 2007-2009 роках, у 1992-1993 роках був міністром економіки.
ПАТ "Магістральні газопроводи України" створено рішенням Кабміну в рамках анбандлінгу НАК "Нафтогаз України".
Економічна правда
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