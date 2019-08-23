УЗ опитає 20 тисяч пасажирів щодо їхньої задоволеності якістю послуг

"Укрзалізниця" проведе опитування серед пасажирів щодо їхньої задоволеності якістю послуг.

Про це повідомляє прес-служба компанії на своєму сайті.

"Опитування відбуватиметься на залізничних вокзалах, у нічних та денних поїздах за єдиною анкетою та методологією, яка використовується в ЄС", - повідомляє прес-служба УЗ.

Загалом УЗ планує провести анкетування серед більш як 20 тисяч клієнтів по всій Україні.

Компанію, яка проводитиме опитування, визначать через систему ProZorro. Адже "відповідно до практики ЄС, компанія, що здійснює опитування, має бути незалежною", підкреслив перевізник.

Як пояснили в "Укрзалізниці", зазначене соціальне дослідження потрібне компанії для подальшої імплементації директив Євросоюзу.

"Результати опитувань допоможуть зрозуміти, що є найбільш критичним у пасажирських перевезеннях і куди, в першу чергу, потрібно спрямувати зусилля", - зазначили в "Укрзалізниці".

І додали, що проведення опитувань на регулярній основні дозволить відстежувати, наскільки реалізовані заходи поліпшать якість послуг.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує встановити на залізничних вокзалах розетки з USB портами.

Економічна правда