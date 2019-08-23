СБУ викрила керівництво держшахт на розкраданні 500 мільйонів бюджетних коштів

Служба безпеки України викрила керівництво державних вугільних шахт на розкраданні понад півмільярда коштів держбюджету.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2016-2019 років посадовці ПАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Шахта ім. М.С. Сургая", ДП "Первомайськвугілля" та ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське № 1" організували механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру держзакупівель.

"Керівництво "прописувало" умови проведення тендерів шахтного обладнання під заздалегідь визначених переможців - підконтрольних фірм-прокладок. Потім вказаним вище підприємствам було перераховано понад 500 мільйонів гривень, які з використанням фінансових інструментів розподілялись між організаторами та учасниками протиправної оборудки", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що устаткування, необхідне для сталого функціонування шахт, не оновлювалось, а лише час від часу ремонтувалось.

"За висновком фахівців, через оборудку суттєво знижувалась ефективність роботи підприємств та створювались загрози життю та здоров’ю працівників", - наголосили в СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ, триває документування протиправної діяльності посадових осіб державних підприємств вугільної промисловості.

Відбуваються обшуки та низка інших слідчих дій для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", - зазначає прес-служба.

Економічна правда