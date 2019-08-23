"Нафтогаз" про борги облгазів: Ситуацію треба виправляти дуже терміново

За п’ять місяців роботи ринку після запуску добового балансування облгази заборгували "Укртрансгазу" майже 4 мільярди гривень, тому "Нафтогаз" змушений перекривати їхні борги, замість того, щоб фінансувати видобуток і закачку газу.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

Таким чином, ситуація із боргами облгазів залишається критичною, заявляють у "Нафтогазі".

"Укртрансгаз винен іншим учасникам ринку 1,3 млрд грн, 70% від цього – нам", - підкреслили в НАК.

При цьому вплинути на облгаз відключенням "Нафтогаз" не може. Адже облгази обслуговують мережі низького тиску, через які газ отримують споживачі.

Тому "Нафтогаз" вимушений перекривати борги облгазів перед оператором ГТС, замість того, щоб фінансувати цими грошима видобуток і закачку газу, заявили у компанії.

"А що робитиме оператор після відокремлення? Ситуацію треба виправляти дуже терміново. Вона загрожує репутації "Укртрансгазу", "Нафтогазу" і України як надійного партнера на європейському газовому ринку", - підкреслили у НАК.

У "Нафтогазі" пояснили, що облгази скаржаться на замалий тариф і що їм немаэ чим платити. "Але газ, на жаль, не береться в системі сам по собі. Його треба купувати і оплачувати", - підкреслює НАК.

І додає, що із 43 облгазів борги мають лише 29.

Також у "Нафтогазі" нагадали, що за тарифи і справедливий баланс інтересів учасників ринку відповідає регулятор ринку - НКРЕКП.

"На цю ситуацію уже звертала увагу авторитетна європейська асоціація трейдерів EFET. Вона закликала українського регулятора розв‘язати цю кризову ситуацію", - зазначили у "Нафтогазі".

І додали: "І ми, і інші учасники ринку сподіваємося на якнайскоріше вирішення. На кону репутація України, і зовсім недоречно ставити її під такий ризик перед складними переговорами з Росією і ЄС про продовження транзиту".

Нагадаємо:

У травні 2019 року облгаз "Дніпропетровськгаз" Дмитра Фірташа вимагав понад 1 мільярд гривень у Нацкомісії, щоб виплатити борг "Нафтогазу".

У червні суд підтвердив перемогу іншого облгазу Фірташа – "Харківгазу" - над НКРЕКП у справі про 600 мільйонів грн, які втратила компанія у результаті встановленого для неї тарифу.

Економічна правда