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За кордоном постійно працюють більше 3 мільйонів українців - міністр

П'ятниця, 23 серпня 2019, 17:05

Постійно за межами країни працюють 3,2 мільйонів осіб, періодично працювали за кордоном приблизно 7-9 мільйонів українців.

Про це на прес-конференції заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає НВ Бізнес.

За його словами, найбільша хвиля міграції з України спостерігалася в 90-х роках - у цей період з України виїхали близько 7 мільйонів працівників.

"На початку 2000-х люди стали повертатися", - сказав він.

Рева зазначив, що друга хвиля міграції спостерігалася в 2015-2017 роках.

"Якщо дивитися за обсягами переказів грошей в Україну, то в цьому році великого приросту не спостерігається. Це говорить про те, що великого зростання міграції не спостерігається", - підкреслив міністр.

Нагадаємо:

Кількість легальних працівників з України в Польщі перевищила 480 тисяч осіб.

За оцінками Нацбанку Польщі, українські кадри забезпечують 0,3-0,9% зростання ВВП щороку.

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робота Рева

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