Новини 2 серпня: нові мита Трампа, ринок оренди житла, блокування тендерів Укрзалізниці
Про блокування тендерів Укрзалізниці. Усі тендери на купівлю дизпального, які оголосила "Укрзалізниця", заблокували скаргами окремих гравців ринку.
Про продажі автомобілів. У липні 2019 року українці придбали і зареєстрували 7,6 тисячі нових легкових авто - у порівнянні з липнем 2018 року ринок нових авто виріс на 14%.
Про корупцію в університеті імені Богомольця. Ревізія в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця викрила низку проблем із використанням бюджетних коштів та непрозорими тендерами, що проводив університет.
Про нові мита Трампа. Президент Дональд Трамп заявив, що з 1 вересня США накладуть додаткове 10-відсоткове мито на майже весь китайський імпорт, який досі був звільнений від таких зборів.
Про ринок оренди житла. В Мінрегіонбуді завершується розробка законопроекту, який зможе впровадити дієвий ринок орендного житла в Україні та визначити чіткі механізми для взаємодії всіх його учасників.
Про аеропорт Івано-Франківська. Президент Володимир Зеленський домовився з бізнесменом Олександром Шевченком про фінансування робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту "Івано-Франківськ".
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