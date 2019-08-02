Новини 2 серпня: нові мита Трампа, ринок оренди житла, блокування тендерів Укрзалізниці

Про блокування тендерів Укрзалізниці. Усі тендери на купівлю дизпального, які оголосила "Укрзалізниця", заблокували скаргами окремих гравців ринку.

Про продажі автомобілів. У липні 2019 року українці придбали і зареєстрували 7,6 тисячі нових легкових авто - у порівнянні з липнем 2018 року ринок нових авто виріс на 14%.

Про корупцію в університеті імені Богомольця. Ревізія в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця викрила низку проблем із використанням бюджетних коштів та непрозорими тендерами, що проводив університет.

Про нові мита Трампа. Президент Дональд Трамп заявив, що з 1 вересня США накладуть додаткове 10-відсоткове мито на майже весь китайський імпорт, який досі був звільнений від таких зборів.

Про ринок оренди житла. В Мінрегіонбуді завершується розробка законопроекту, який зможе впровадити дієвий ринок орендного житла в Україні та визначити чіткі механізми для взаємодії всіх його учасників.

Про аеропорт Івано-Франківська. Президент Володимир Зеленський домовився з бізнесменом Олександром Шевченком про фінансування робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту "Івано-Франківськ".

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