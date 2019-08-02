Кравцов: "Укрзалізниці" заблокували усі тендери на купівлю дизпалива

Усі тендери на купівлю дизпального, які оголосила "Укрзалізниця", заблокували скаргами окремих гравців ринку.

Про це повідомив у Facebook голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"На сьогодні Укрзалізниці заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного палива. Наскільки я розумію, окремі гравці ринку знову хочуть спробувати диктувати нам умови і змусити брати позики.

Одразу скажу: на це не підемо. І маніпуляції та погрози на нас не діють", - написав він.

За його словами, "в такій екстраординарній і критичній ситуації" УЗ йде на виняткову і термінову закупівлю партії пального за переговорною процедурою.

"2 роки тому ми вже мали подібний досвід. До процедури залучаємо СБУ та НАБУ як спостерігачів.

І для розуміння ситуації: 2 перехресні скарги компанія отримала в ніч перед аукціонами. Останню - о 23:53", - додав Кравцов.

31 липня видання enkorr повідомило, що компанії Сокар Україна і Торум (входить в орбіту групи Трейд Коммодити) заблокували закупівлю дизпалива УЗ, поскаржившись один на одного в АМКУ.

Скарги були подані 30 липня, напередодні шести аукціонів із закупівлі 80 тисяч тон дизельного палива.

Економічна правда