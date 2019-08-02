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Ринок нових автомобілів виріс на 14%

П'ятниця, 2 серпня 2019, 09:51

У липні 2019 року українці придбали і зареєстрували 7,6 тисяч нових легкових авто - у порівнянні з липнем 2018 року ринок нових авто виріс на 14%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що найбільший попит у минулому місяці мали автомобілі марки Renault, яких зареєстрували 1203 шт. Відносно липня минулого року реалізація нових Renault в Україні зросла на 66 відсотків.

"Другий результат і 44-відсоткове зростання продемонструвала японська марка Toyota - 1039 нових авто. На третьому місці Skoda, в активі якої 687 реєстрацій нових машин і 37% зростання до показника річної давності", - йдеться у повідомленні.

На четвертому місці - KIA (595 легкових авто), за рік попит на автомобілі цієї марки виріс на 36%. Замикає п'ятірку лідерів Nissan - 488 авто (+5%).

Замикає п’ятірку лідерів Nissan - 488 авто (+5%).

"Також до топ-10 рейтингу липня увійшли: Hyundai - 468 шт. (+4%); Volkswagen - 338 шт. (-22%); Suzuki – 259 шт. (-1%); BMW - 236 шт. (+11%); Mazda - 233 шт. (0%).

Бестселером місяця на українському ринку став автомобіль KIA Sportage. Цю модель обрали 479 покупців", - зазначає Укравтопром.

Загалом з початку року український автопарк поповнили 46,3 тисяч нових легкових авто - це на 0,3% більше, ніж за перші сім місяців минулого року.

Економічна правда

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