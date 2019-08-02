Зеленський: Бізнес-партнер Коломойського виділить гроші на аеропорт Івано-Франківська

Президент Володимир Зеленський домовився з бізнесменом Олександром Шевченком про фінансування робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту "Івано-Франківськ".

Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

Директор летовища Петро Осипенко повідомив, що з 2010 року аеропорт наданий у концесію на 30 років компанії "Скорзонера". Згідно з умовами договору, вона зобов’язана вкласти в реконструкцію та покращення комплексу не менш ніж 50 млн грн.

Відтоді концесіонер перерахував до обласного бюджету майже 10,7 млн грн концесійних платежів, а також інвестував 18 млн грн.

Компанія-концесіонер ініціювала відновлення злітно-посадкової смуги, модернізацію приміщень аеровокзалу, розширення авіасполучення. Орієнтовна вартість проекту реконструкції – 2,14 млрд грн.

Глава держави звернувся до Міністерства фінансів з проханням включити у проект державного бюджету на 2020 рік необхідні видатки для реалізації проекту на підставі узагальнених пропозицій Міністерства оборони, якому належить злітна смуга, і Міністерства інфраструктури.

"Ми всі зацікавлені в тому, щоб був аеропорт. Держава хоче допомогти", – сказав Зеленський.

Глава держави закликав підписати інвестиційну угоду щодо залучення коштів для реконструкції аеропорту Івано-Франківська.

"Ми домовилися з паном Олександром Шевченком (до обрання народним депутатом – директор компанії "Скорзонера" – ред), що почнемо будувати аеропорт дуже швидко. Підписуємо тристоронню інвестиційну угоду з гарантією повернення за те, що повинна побудувати держава. Ви будуєте, ми повертаємо", – підкреслив президент.

За даними Єдиного реєстру юросіб, бенефіціарами ТОВ "Скорзонера" ​​є екс-власники Приватбанку - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. За даними системи YouControl, ТОВ "Скорзонера" ​​є засновником туристичного комплексу "Буковель".

Економічна правда