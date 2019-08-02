Трамп анонсував нові мита на китайський імпорт

Президент Дональд Трамп заявив, що з 1 вересня США накладуть додаткове 10-відсоткове мито на майже весь китайський імпорт, який досі був звільнений від таких зборів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Під час переговорів США розпочнуть 1 вересня встановлювати невелике додаткове мито у розмірі 10% на решту товарів на 300 мільярдів доларів, що надходять з Китаю в нашу країну. Це не включає 250 мільярдів доларів, уже обкладених на 25%", - написав американський лідер у своєму Twitter.

10 травня почали діяти підвищені до 25% мита США на китайські товари понад 5,7 тис. категорій загальною вартістю в 250 млрд доларів.

Такий крок з боку Вашингтона глава Білого дому пояснив занадто повільними переговорами між США та КНР з метою врегулювати торговельний конфлікт.

Китай погрожував відповіддю, заявляючи, що трейдери глобальних фондових ринків занепокоєні можливістю посиленої торговельної війни між двома економічними гігантами.

Європейська правда