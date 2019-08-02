Трамп анонсував нові мита на китайський імпорт
Президент Дональд Трамп заявив, що з 1 вересня США накладуть додаткове 10-відсоткове мито на майже весь китайський імпорт, який досі був звільнений від таких зборів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Під час переговорів США розпочнуть 1 вересня встановлювати невелике додаткове мито у розмірі 10% на решту товарів на 300 мільярдів доларів, що надходять з Китаю в нашу країну. Це не включає 250 мільярдів доларів, уже обкладених на 25%", - написав американський лідер у своєму Twitter.
10 травня почали діяти підвищені до 25% мита США на китайські товари понад 5,7 тис. категорій загальною вартістю в 250 млрд доларів.
Такий крок з боку Вашингтона глава Білого дому пояснив занадто повільними переговорами між США та КНР з метою врегулювати торговельний конфлікт.
Китай погрожував відповіддю, заявляючи, що трейдери глобальних фондових ринків занепокоєні можливістю посиленої торговельної війни між двома економічними гігантами.
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