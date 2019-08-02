В Україні хочуть легалізувати ринок оренди житла

В Мінрегіонбуді завершується розробка законопроекту, який зможе впровадити дієвий ринок орендного житла в Україні та визначити чіткі механізми для взаємодії всіх його учасників.

Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, повідомляє прес-служба Мінрегіонбуду.

За його словами, у зв'язку з цим наразі завершується розробка відповідного законопроекту, який зможе впровадити ринок орендного житла в Україні та визначити механізми для взаємодії як орендарів, так і для орендодавців.

Наразі з усього існуючого орендного житла в Україні близько 90% знаходиться в тіні і ніяк не регулюється, заявив Парцхаладзе.

"Сьогодні в Європі приблизно 60-70% всього житлового фонду - орендне. Причому в Україні цей відсоток офіційно не перевищує 5-10%. Тобто 90% ринку орендного житла перебуває в тіні. І цю ситуацію потрібно змінювати. Ми хочемо законодавчо врегулювати це питання, створити чіткі та справедливі правила на цьому ринку", - зазначив Парцхаладзе.

Він переконаний, що ефективне впровадження цього ринку може істотно вплинути на зниження орендної плати, що сприятиме залученню нових інвестицій, стимулювати розвиток житлового будівництва та галузі в цілому.

"У підсумку вартість такого житла, в порівнянні з ринковою, може бути на 30% більше і дешевша для соціально незахищених груп населення і працівників соціальної сфери", - підкреслив заступник міністра.

Таким чином, урядом розглядається можливість впровадження наступних напрямків орендного житла в Україні:

муніципальне орендне житло, замовниками якого є місцева влада, і яке може надаватися молодим сім'ям, працівникам соціальної та бюджетної сфер, іншим молодим фахівцям;

орендне житло, яке буде перебувати на балансі центральних органів державної влади, в тому числі відомств, і буде надаватися їх співробітникам на час роботи або служби;

комерційне орендне житло, яке будуватимуть приватні компанії і здаватимуть в оренду.

Нагадаємо, 6 з 10 київських орендарів шукають однокімнатне житло, трикімнатні квартири у найменшому попиті серед шукачів житла - 8%.

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Економічна правда