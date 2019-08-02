Всі розділи
Укр / Рус

Ревізія університету Богомольця виявила підозрілі тендери та сотні тисяч премій для своїх

П'ятниця, 2 серпня 2019, 12:35

Ревізія в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця викрила низку проблем із використанням бюджетних коштів та непрозорими тендерами, що проводив університет.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на акт ревізії Державної аудиторської служби.

За даними аудиторів, колишня ректорка університету Катерина Амосова допустила порушення, внаслідок якого протягом 2015-2018 років проректору університету Олександру Никитюку  незаконно нараховувались виплати за вчене звання і науковий ступінь, надбавки за почесне звання та заробітної плати за час відпустки на загальну суму 219,5 тисяч гривень.

Крім цього, протягом 2016-2018 років Никитюку незаконно нараховувались винагороди як фізичній особі за виконання ним обов’язків за трудовими договорами/угодами, хоча ці ж самі обов’язки він мав виконувати як штатний працівник. Це порушення призвело до зайвого перерахування та використання коштів університету на загальну суму  427 тисяч гривень.

Олександр Никитюк є фігурантом чисельних журналістських розслідувань та одним із прихильників Катерини Амосової. 

"Також ревізією було встановлено, що протягом 2015-2016 років університетом Богомольця було понесено витрати на використання більше ніж одного легкового автомобіля, і оскільки така витрата не передбачена законодавством, це призвело до зайвого списання палива на суму 202,3 тисяч гривень.

Аудитори додають, що в 2017 та 2018 році університет безкоштовно реалізовував путівки з оздоровлення студентів в таборах. Однак, у зв’язку з тим, що дані витрати не були передбачені, це призвело до недоотримання коштів із вказаної послуги на загальну суму 2,14 млн грн", - зазначає  StateWatch.

"Не обійшлось і без підозрілих тендерів. За даними аудиторів, під час ревізії було проведено зустрічну звірку у ТОВ "Ксенко", яка перемагала у тендерах, що проводив університет.

За результатами звірки підтверджено взаєморозрахунки з університетом з 2015 по 2019 роки. Але аудиторам не були надані документи, які б підтверджували фактично здійснені витрати ТОВ "Ксенко" під час виконання умов договорів щодо постачання товарів. У зв’язку з цим, документально не підтверджено понесення ТОВ "Ксенко" витрат на постачання товару за договорами, укладеними з  університетом, на загальну суму понад 19,1 млн грн", - підкреслили в організації.

За даними журналістів "Наші гроші", фірма ТОВ "Ксенко" була близькою до екс-міністра охорони здоров’я за часів Віктора Януковича, Олександра Аніщенка.

Читайте також: Медична "Санта-Барбара": коротка екскурсія конфліктом у медвиші Богомольця

Нагадаємо:

Протягом минулого року Міністерство охорони здоров’я було змушене кілька разів звільняти ректорку університету Катерину Амосову, оскільки остання поновлювалася рішеннями Окружного адміністративного суду Києва. Основні претензії до екс-ректорки: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

аудит освіта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінансовий аудит за 32,5 мільйона 23 липня 2019, 12:28
Аудит ще одного заводу "Укроборонпрому" виявив торгівлю з РФ і мільйонні втрати 11 липня 2019, 13:58
До кінця листопада має бути звіт про проведення аудиту "Укроборонпрому" 1 липня 2019, 14:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!