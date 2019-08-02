Ревізія університету Богомольця виявила підозрілі тендери та сотні тисяч премій для своїх

Ревізія в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця викрила низку проблем із використанням бюджетних коштів та непрозорими тендерами, що проводив університет.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на акт ревізії Державної аудиторської служби.

За даними аудиторів, колишня ректорка університету Катерина Амосова допустила порушення, внаслідок якого протягом 2015-2018 років проректору університету Олександру Никитюку незаконно нараховувались виплати за вчене звання і науковий ступінь, надбавки за почесне звання та заробітної плати за час відпустки на загальну суму 219,5 тисяч гривень.

Крім цього, протягом 2016-2018 років Никитюку незаконно нараховувались винагороди як фізичній особі за виконання ним обов’язків за трудовими договорами/угодами, хоча ці ж самі обов’язки він мав виконувати як штатний працівник. Це порушення призвело до зайвого перерахування та використання коштів університету на загальну суму 427 тисяч гривень.

Олександр Никитюк є фігурантом чисельних журналістських розслідувань та одним із прихильників Катерини Амосової.

"Також ревізією було встановлено, що протягом 2015-2016 років університетом Богомольця було понесено витрати на використання більше ніж одного легкового автомобіля, і оскільки така витрата не передбачена законодавством, це призвело до зайвого списання палива на суму 202,3 тисяч гривень.

Аудитори додають, що в 2017 та 2018 році університет безкоштовно реалізовував путівки з оздоровлення студентів в таборах. Однак, у зв’язку з тим, що дані витрати не були передбачені, це призвело до недоотримання коштів із вказаної послуги на загальну суму 2,14 млн грн", - зазначає StateWatch.

"Не обійшлось і без підозрілих тендерів. За даними аудиторів, під час ревізії було проведено зустрічну звірку у ТОВ "Ксенко", яка перемагала у тендерах, що проводив університет.

За результатами звірки підтверджено взаєморозрахунки з університетом з 2015 по 2019 роки. Але аудиторам не були надані документи, які б підтверджували фактично здійснені витрати ТОВ "Ксенко" під час виконання умов договорів щодо постачання товарів. У зв’язку з цим, документально не підтверджено понесення ТОВ "Ксенко" витрат на постачання товару за договорами, укладеними з університетом, на загальну суму понад 19,1 млн грн", - підкреслили в організації.

За даними журналістів "Наші гроші", фірма ТОВ "Ксенко" була близькою до екс-міністра охорони здоров’я за часів Віктора Януковича, Олександра Аніщенка.

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Нагадаємо:

Протягом минулого року Міністерство охорони здоров’я було змушене кілька разів звільняти ректорку університету Катерину Амосову, оскільки остання поновлювалася рішеннями Окружного адміністративного суду Києва. Основні претензії до екс-ректорки: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.

Економічна правда