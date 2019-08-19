Новини 19 серпня: дорогі дороги, борги перед Росією, Подільський міст

Про борг "Укрнафти". Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби подав до Окружного адмінсуду Києва позов про стягнення з Укрнафти 547,1 мільйона гривень податкового боргу.

Про борги перед Росією. Щонайменше 17 держав сумарно винні РФ близько 27 мільярдів доларів за кредитами, Україна - сумарно близько 3,7 мільярда доларів.

Про кадри в АМКУ. Першим заступником голови Антимонопольного комітету може стати Ольга Піщанська, яка працювала разом із нинішнім головою АМКУ Юрієм Терентьєвим в ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про ЗВТ з Ізраїлем. Україна та Ізраїль планують значно збільшити сукупний товарообіг та розпочати роботу з розширення угоди про зону вільної торгівлі між країнами на сферу послуг.

Про Укртелеком. Виконавча служба наклала арешт на майже 93% акцій Укртелекому за борги ТОВ "ЕСУ" (власник пакета акцій Укртелекому) перед Ощадбанком.

Про дорогі дороги. В Україні кошти, виділені на дороги, витрачають у 2-2,5 рази менш ефективно, ніж у Словаччині.

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З нізвідки в нікуди. Де буде починатися і закінчуватися Подільський міст

Шостий київський міст з четвертою лінією метро почали будувати у 1993 році і в кращому випадку завершать у 2035 році. Чому такі ризики існують, і що не так з Подільським мостом?