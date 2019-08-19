Українці переплачують за дороги вдвічі більше за сусідню Словаччину

В Україні кошти, виділені на дороги, витрачають у 2-2,5 рази менш ефективно, ніж у Словаччині.

Такого висновку дійшли експерти Центру економічної стратегії.

Висновок ґрунтується на основі показника Індексу ефективності витрат, який обчислюється в розрахунку: 1 євро витрат на 1 км автомобільних доріг.

"Основна причина менш ефективного використання коштів – відсутність цільових показників, яких ми прагнемо досягти, витративши кошти, а також невідповідність розподілу коштів на дороги державного значення об’єктивним критеріям", - зазначається у висновках.

Експерти звернули увагу на те, що у 2007-2017 роках був наявний політичний розподіл коштів на ремонтно-будівельні роботи на дорогах.

Окрім того, частка капітального ремонту у дорожніх витратах є низькою. На думку експертів, цьому є декілька причин.

"По-перше, кошти, виділені міжнародними інституціями, не використовуються повністю. По-друге, горизонт довгострокового планування в Україні вкрай низький: лише 5 років. У той же час у Словаччині – 20", - підкреслюють експерти.

І додають, що конкуренція на тендерах із ремонтно-будівельних робіт в Україні при цьому є вкрай низькою. "У середньому 2 учасники тендеру. В той же час у Словаччині їх 4-5", - пояснили фахівці.

Також вони нагадали, що в останні три роки в Україні зростає фінансування доріг через Дорожній фонд. При цьому постає питання, яким чином використовувати це фінансування ефективно.

На думку експертів Центру економічної стратегії, щоб використовувати виділені на ремонт доріг кошти ефективно, в Україні потрібно:

запровадити вимірювані цільові критерії для відстеження ефективності дорожніх витрат;

запровадити автоматизований збір даних про інтенсивність руху;

враховувати інтенсивність руху при розподілі дорожньої субвенції;

запровадити довготермінове планування на 10 років уперед замість 5 років;

запровадити інструменти для планування транспортних коридорів;

створити умови для посилення конкуренції серед підрядників, що виконують проектні, ремонтно-будівельні та інші роботи на українських дорогах.

Нагадаємо:

У червні повідомлялося, що в Україні з'явилися дороги європейської якості.

У липні "Укравтодор" анонсував створення онлайн-інструментів для відстеження стану дорожнього покриття та ремонту доріг.

Станом на кінець липня "Укравтодор" відремонтував 50% запланованих на цей рік доріг.

А 13 серпня керівник "Укравтодору" розповів, у скільки обійдеться ремонт 24 тисяч кілометрів доріг.

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Економічна правда