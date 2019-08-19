ДФС хоче через суд стягнути з "Укрнафти" 500 мільйонів податкового боргу

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби подав до Окружного адмінсуду Києва позов про стягнення з Укрнафти 547,1 мільйонів гривень податкового боргу.

Про це повідомляє Finbalance.

Зазначається, що відповідне провадження Окружний адмінсуд Києва відкрив 14 серпня.

"В обґрунтування позовних вимог позивач вказав, що податковий борг утворився на підставі нарахування грошового зобов'язання, визначеного податковими повідомленнями-рішеннями", - йдеться в ухвалі суду.

Раніше в Офісі великих платників податків ДФС заявили, що за 7 місяців 2019 року загальний податковий борг "Укрнафти" збільшився з 14,6 млрд грн до 15,8 млрд грн (у т.ч. 3,5 млрд грн - з податку на прибуток та ПДВ, а 12,2 млрд грн - рентні платежі).

За інформацією "Укрнафти", за січень-липень 2019 року ця компанія сплатила податки до бюджетів усіх рівнів на 7,6 млрд грн (у т.ч. 52 млн грн в рахунок погашення простроченого податкового боргу".

У компанії заявили, що в 2018 році вона "в повному обсязі виконала поточні податкові зобов’язання, сплативши 16,3 млрд грн та посівши четверте місце серед найбільших платників податків країни".

У серпні Кабінет міністрів України звернувся до Господарського суду Києва з позовом до Укрнафті про стягнення 1,5 млр грн. В якості третіх осіб в справі фігурують Нафтогаз і Міністерство фінансів.

Нагадуємо:

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, - близько 42% акцій.