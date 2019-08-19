РосЗМІ: Україна - один із трьох найбільших боржників Росії

Щонайменше 17 держав сумарно винні РФ близько 27 мільярдів доларів за кредитами, Україна - сумарно близько 3,7 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК.

Зазначається, що уряд РФ тримає в секреті фінансові та експортні кредити, що видаються іншим державам. Інформація стає публічною, лише якщо Росія підписує міжурядові угоди, які потім ратифікуються Держдумою, якщо про такі позики розповідають офіційні особи або ж інформація розкривається по лінії держави-позичальника.

Загальну заборгованість за російськими держкредитами Мінфін Росії оцінював на 1 травня 2019 року в 39,4 млрд доларів, з яких 15,8 млрд винні країни СНД", - пише видання.

Як підкреслює РБК, найбільшим боржником РФ є Білорусь - 7,55 мільярдів доларів на 1 червня 2019 року (ці дані надав білоруський Мінфін).

Заборгованість Мінська майже не змінилася в порівнянні з кінцем 2018 року, коли вона становила 7,52 млрд доларів, за даними Банку Росії.

На другому місці за заборгованістю перед РФ - Україна (сумарно - близько 3,7 мільярдів доларів).

"Київ, з точки зору Москви, як і раніше винен 3,075 млрд доларів за єврооблігаціями, які Фонд національного добробуту придбав у грудні 2013 року. У грудні 2015 року нова влади України оголосила за цими паперами дефолт, не виплативши тіло боргу і фінальний купон. Росія подала на Україну до англійського суду (облігації регулювалися британським правом), і сторони судяться дотепер", - йдеться у статті.

"Україна цей борг перед РФ не визнає, вважаючи, що це були комерційні папери, а не міждержавний кредит, та намагаючись довести, що Росія силою примусила випустити ці бонди. Але Мінфін Росії вважає, що це була двостороння міжурядова позика, і, як і раніше, враховує його на балансі ФНБ.

Україна, зі свого боку, враховує тільки борг перед Росією на 0,61 млрд доларів що утворився ще на початку 1990-х років за поставки російського газу", - пише РБК.

Зазначається, що у 1997 році сторони домовилися в рамках розділу Чорноморського флоту, що цей борг буде погашатися в безгрошовій формі шляхом щорічного заліку 97,8 млн доларів за оренду РФ бази Чорноморського флоту в Криму.

Останній взаємозалік відбувся в березні 2014 року, борг був заморожений на позначці 606 млн доларів, свідчать дані українського Мінфіну, але незрозуміло, сталося це до чи після окупації Криму Росією.

"На сьогодні немає інструменту обслуговування і погашення цього боргу, оскільки Росія в односторонньому порядку зупинила, денонсувала угоди щодо Чорноморського флоту", - говорила в 2016 році колишній директор департаменту боргової політики Мінфіну України Галина Пахачук.

Зазначається, що на третьому місці боржників - Венесуела (3,5 мільярдів доларів).

Загалом, за підрахунками РБК, сума публічної заборгованості інших держав за кредитами Росії становить 26,6 млрд доларів. А загальна сума заборгованості іноземних держав перед РФ на 1 травня 2019 року - 39,4 млрд доларів.