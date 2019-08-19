Виконавча служба арештувала 93% акцій Укртелекому за борги перед Ощадбанком

Виконавча служба наклала арешт на майже 93% акцій Укртелекому за борги ТОВ "ЕСУ" (власник пакета акцій Укртелекому) перед Ощадбанком.

Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

"У встановлені проспектом емісії строки ТОВ "ЕСУ" не здійснило погашення облігацій та не сплатило нарахований купонний дохід, у зв’язку з чим Ощадбанк стягнув заборгованість у судовому порядку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судові процедури тривали майже два роки.

"При цьому ТОВ "ЕСУ" намагалось у судовому порядку отримати розстрочку виконання рішень судів, однак Верховний Суд визнав обґрунтованою позицію Ощадбанку, і розстрочку було скасовано", - заявили у прес-службі Ощадбанку.

Підкреслюється, що арештовані акції Укртелекому мають бути продані в процедурі виконавчого провадження з прилюдних торгів для погашення боргів ТОВ "ЕСУ" перед банком у розмірі майже 1,8 мільярда гривень.

Нагадаємо:

Ощадбанк відстояв у Верховному Суді свою позицію у спорі з Укртелекомом щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій, заборгованість за якими становить майже 1,5 мільярда гривень.

15 вересня 2015 року Укртелеком уклав із банком договір, згідно з яким Ощадбанк зобов’язався передати у власність Укртелекому, а останній - не пізніше 15 березня 2017 року прийняти та оплатити облігації ТОВ "ЕСУ" (власник контрольного пакета акцій Укртелекому) серії С у кількості 1 млн шт. за ціною 1 млрд грн плюс накопичений купонний доход за облігаціями.

У серпні 2017 року, щоб уникнути виконання зобов’язань за договором (сплати банку понад 1 млрд грн), Укртелеком подав до Господарського суду Києва позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими.

Економічна правда