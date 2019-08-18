Новини вихідних: майбутнє "євроблях" і конфлікт НБУ та "Ощадбанку"

Про що всі говорили на вихідних?

Про конфлікт НБУ та Ощадбанку. Члени Наглядової ради "Ощадбанку" вважають рішення НБУ про дискваліфікацію п’яти новообраних членів наглядової ради фінустанови безпрецедентним викликом реформі корпоративного управління держбанків.

Про фінансування міст. В Міністерстві фінансів заявили, що поки не отримували від Кабміну доручення забезпечити фінансування Державного фонду регіонального розвитку з серпня.

Про фіскальну прозорість. Державний департамент США не вніс Україну до переліку країн, що задовольняють мінімальні вимоги фіскальної прозорості.

Про картельну змову. Антимонопольний комітет почав розслідування за ознаками ймовірних антиконкурентних узгоджених дій низки компаній за участі Міненерговугілля при визначенні цін на енергетичне вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ.

Про майбутнє "євроблях". Президент ініціював законопроект, яким пропонується відтермінувати до кінця року дату початку застосування штрафних санкцій за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах.

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