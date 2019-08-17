В "Ощадбанку" шоковані дискваліфікацією 5 членів Наглядової ради

Члени Наглядової ради "Ощадбанку" вважають рішення Національного банку про дискваліфікацію п’яти новообраних членів наглядової ради фінустанови безпрецедентним викликом реформі корпоративного управління держбанків.

Про це йдеться у спільній заяві членів Наглядової ради.

"Ми шоковані та збентежені рішенням НБУ дискваліфікувати 5 членів наглядової ради. П'ять висококваліфікованих фахівців із бездоганним досвідом роботи і репутацією були дискваліфіковані кваліфікаційною комісією НБУ без пояснення причин", - йдеться у зверненні.

"За відсутності пояснення можна зробити висновок лише з опублікованого сьогодні релізу НБУ, що реальною причиною відхилення кандидатур стало невдоволення деяких членів комісії НБУ недавнім рішенням ради продовжити трудовий контракт із головою правління "Ощадбанку" Андрієм Пишним", - зазначається у повідомленні.

"Ми очікували, що відповідно до загальновизнаних стандартів об'єктивності і належного проведення процесу комісія НБУ оприлюднить причини, з яких 5 з нас були дискваліфіковані, щоб дозволити нам хоча б спростувати ці заперечення", - заявили члени Наглядової ради.

Як наголошується, навіть дискреційні повноваження мають здійснюватись не в самовільній манері, а відповідно до критеріїв справедливості.

"Ми твердо впевнені, що рішення кваліфікаційної комісії НБУ не має жодних правових підстав, є упередженим та необ'єктивним. Ми звернулись із офіційним листом до Ради НБУ з вимогою запобігти цим неналежним діям стосовно членів наглядової ради системного українського банку", - йдеться у зверненні.

"Це принципова справа, щоб дії конкретних посадових осіб НБУ в цій ситуації не зашкодили його авторитету, як незалежного та неупередженого банківського регулятора", - додали в "Ощадбанку".

Нагадаємо:

Кабмін затвердив наглядові ради "Ощадбанку", "Приватбанку" та "Укрексімбанку" 22 травня 2019 року за винятком членів (по одному в кожному банку) за квотою президента.

Незалежними членами наглядової ради "Ощадбанку" були призначені Шевкі Аджунер, Байба Апін, Олексій Резніков, Олексій Грінченко, Міхаель Вайнштейн, Пітер Бріггс, представниками держави - Даніель Білак (від Кабміну) і Дмитро Власов (від Верховної Ради).

У липні членом наглядової ради Ощадбанку за квотою президента став Юрій Храмов.

Напередодні Нацбанк за результатами тестування та співбесіди відхилив кандидатури 5 із 9 членів наглядової ради Ощадбанку.

Економічна правда