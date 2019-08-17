Мінфін: доручення забезпечити фінансування містам з серпня не надходило

В Міністерстві фінансів заявили, що поки не отримували від Кабміну доручення забезпечити фінансування Державного фонду регіонального розвитку з серпня.

Про це ЕП офіційно повідомили в Міністерстві фінансів.

"23-го липня в КМУ надійшло звернення від Офісу Президента з приводу тимчасового призупинення виділення коштів відповідно 5 та 10 липня. На це звернення віце-прем’єр-міністр Степан Кубів 8-го серпня дав доручення Міністерству регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ та Міністерству фінансів опрацювати відповідне питання (до 4го вересня)", - розповіли в міністерстві фінансів.

На засіданні уряду 14 серпня Кабінет міністрів доручив Мінрегіону забезпечити, починаючи з серпня поточного року, фінансування програм і проектів розвитку регіонів, особливо малих міст і громад, що здійснюються за рахунок, у тому числі, коштів Державного фонду регіонального розвитку.

"Поки що відповідне протокольне доручення уряду в Міністерство фінансів не надійшло", - уточнили в прес-службі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.

На своїй сторінці у Фейсбуці керівник Львівської обласної ради Олександр Ганущин опублікував копію листа за підписом керівника Офісу президента Андрія Богдана, у якому той просить прем'єр-міністра Володимира Гройсмана призупинити видатки по розподілу частини субвенції на соціально-економічний розвиток та ДФРР до формування нового складу уряду.

В Офісі президента у відповідь на запит ЕП заявили, що тимчасове призупинення фінансування рішень уряду зроблено з метою перевірки ефективності використання бюджетних грошей, запланованих на передбачені розпорядженнями інфраструктурні проекти.

Галина Калачова, ЕП