"Купуй китайське!" Які смартфони обирають українці

Третину смартфонів українці купують в кредит, найбільшим попитом користується цінова категорія 4 800 грн, зростає попит на китайські бренди.

Керівники дочірньої компанії мобільного оператора "Vodafone Україна", яка займається в Україні роздрібною торгівлею телефонами, уперше розповіли про те, які смартфони купують українці.

Компанія Vodafone Retail має у 70 містах країни 243 магазини, де працюють 1 600 співробітників. Вона входить до трійки найбільших мобільних ритейлерів в Україні. ЕП записала найцікавіше з особливостей попиту на смартфони.

Українці обирають китайське

Стрімким темпом — на 85% у другому кварталі 2019 року порівняно з першим кварталом — зростають продажі смартфонів китайських брендів. За обсягами продажів у грошовому обчисленні Китай ділить лідерство з Південною Кореєю.

Перша п'ятірка брендів за кількістю проданих смартфонів у мережі Vodafone Retail у першому півріччі 2019 року виглядає так: Samsung — 32,78%, Xiaomi — 28,06%, Nokia — 19,52%, Huawei — 8,47%, TP-Link — 6,80%.

При виборі смартфона українці звертають увагу на наявність 4G і великого екрана. При цьому NFC — технологія бездротового передавання даних малого радіусу дії — досі не є основним критерієм при обранні смартфона. Лише 40% проданих смартфонів підтримують NFC.

джерело: Vodafone

З кожним кварталом зростає частка смартфонів з екраном понад шість дюймів. У другому кварталі таких покупок було 57%. Як і раніше, більшість проданих апаратів, 99,6%, — це пристрої з двома SIM-картками. Разом з тим, помітний тренд переходу на одну активну SIM-картку в смартфоні.

98% придбаних гаджетів здатні працювати в мережі 4G. Тимчасом у другому кварталі частка 4G-смартфонів у мережі "Vodafone Україна" досягла 43%.

Loading...

Страхування смартфонів — новий тренд

Українці виявилися доволі консервативними при виборі нового смартфона. Найчастіше покупці вибирають нову модель того ж виробника.

Найбільш лояльними залишаються користувачі смартфонів Apple — 71,4% користувачів цього бренду змінюють свої старі телефони на нові iPhone. У власників Xiaomi цей показник становить 54,1%, Samsung — 50,2%. Власники Nokia змінюють бренд на Xiaomi (30,2%), Samsung (22,1%) або Huawei (11,9%).

Натисніть для збільшення джерело: Vodafone

Зате власники Nokia рідше міняють свої телефони на нові. Апарати Nokia "живуть" в мережі три роки. Майже два роки користуються трубками власники iPhone і Samsung. Частіше міняють апарати шанувальники китайських брендів: їх власники купують нові смартфони через 15-16 місяців. Є й інші цікаві факти.

По-перше, чоловіки частіше змінюють телефони.

джерело: Vodafone

По-друге, люди з високим рівнем достатку змінюють гаджети рідше.

джерело: Vodafone

Цей тренд у Vodafone Retail пояснюють тим, що люди з низьким і середнім достатком купують недорогі моделі смартфонів, які частіше виходять з ладу.

Середній чек за смартфон у другому кварталі 2019 року становив 4 800 грн. У компанії прогнозують, що у 2020 році середній чек зросте до 5 500 грн. При цьому до 30% смартфонів українці купують в кредит, і лише 6% клієнтів Vodafone Retail роблять це онлайн.

Зростає популярність страхування смартфонів. Якщо у четвертому кварталі 2018 року із страховкою був проданий кожен восьмий смартфон, то у другому кварталі 2019 року свій новий гаджет страхував кожен третій покупець.

Входять у моду фітнес-браслети

До кожного третього смартфона українці докуповують карту пам'яті, а до кожного вісімнадцятого — фітнес браслет. Вони віддають перевагу бренду, функціональності і ціні. Єдиний виняток — смартфони Xiaomi, придбання яких найчастіше супроводжується купівлею фітнес-браслета цього ж виробника.

джерело: Vodafone

Фітнес браслети через свою ціну і різноманітність купують частіше, ніж смарт-годинники. Лідер продажів серед наручних гаджетів — Xiaomi. Також варто відзначити зростання частки продажів дитячих смарт-годинників Elari. Наручні ґаджети найбільш популярні серед жителів Київської і Харківської областей.