Остання відстрочка: у Зеленського розповіли, що буде з "євробляхами"

Президент ініціював законопроект, яким пропонується відтермінувати до кінця року дату початку застосування штрафних санкцій за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах.

Про це в інтерв'ю Liga.net розповів Владислав Криклій, якого партія "Слуга Народу" делегує на посаду глави транспортного комітету Верховної Ради.

"Мої відчуття, що у багатьох просто немає документів на машини. В січні-лютому спостерігалася аномальна кількість реєстрацій автомобілів на єврономерах", - сказав Криклій.

За його словами, тільки в січні 2019-го було зафіксовано понад 200 тисяч реєстрацій транспорту, показники січня 2018-го - 70 тисяч реєстрацій.

"Я так розумію, зараз залишилися незареєстрованими тільки ті, хто не хоче, не може або не має документів. Ось вони і намагаються це відтягувати", - заявив він.

"Коли закінчиться період без штрафів, будемо сідати і на цифрах дивитися кількість реєстрацій. Якщо зараз немає охочих реєструватися, чому вони повинні з'явиться через півроку? Тому, я думаю, що це остання відстрочка", - підсумував Криклій.

Нагадаємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митниці ДФС оформили майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.

Мінфін вирішив не продовжувати період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50%.

Після 22 лютого 2019 року власники авто мають платити за оформлення повну ставку акцизу.

До 24 травня 2019 року водії могли розмитнити авто без санкцій, але й без знижки. Далі власників повинні були б або штрафувати на 170 тис грн, або конфісковувати транспортні засоби.

16 травня Рада відклала запровадження штрафів за євробляхи до 24 серпня.